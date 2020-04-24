2020/04/24 | 10:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنخفض الخماسيني يصل الى العراق غداً.. وهذا ما سيفعله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/24 | 10:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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