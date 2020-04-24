محافظ كربلاء: نحقق تقدماً بمكافحة “كورونا” وتبقى مصاب واحد فقط في الحجر

2020/04/24 | 10:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، الجمعة، ان المحافظة تحقق تقدماً في مجالات تطويق فيروس كورونا، فيما أشار إلى انه لم يبق في الحجر الصحي سوى مصاب واحد.وقـال الخطابي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “المحافظة تحقق تقدما في مجالات تطويق الفيروس ولم يبق في الحجر الصحي إلا مصاب واحد يتلقى العناية […]

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