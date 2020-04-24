خلية الأزمة تلوح بعودة فرض الحظر الشامل في بغداد والمحافظات

2020/04/24 | 10:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..لوحت خلية الأزمة الحكومية الخاصة لمواجهة جائحة مرض كورونا، الجمعة، بعودة فرض الحظر الشامل، في حال ارتفاع اعداد المصابين بالفيروس وخرق الحظر.وقال عضو خلية الأزمة، مدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، في تصريح صحفي اوردته وسائل اعلام حكومية، إن “المؤشرات والارقام تظهر أن هناك استقرارا وبائيا، لكننا لم ندخل الى المنطقة الآمنة […]

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