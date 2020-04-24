هيفاء وهبي تتحدث عن معاناتها اثناء الحجر المنزلي… فيديو

2020/04/24 | 10:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تحدثت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي ، عن معاناتها اثناء فترة الحجر المنزلي، التي تفرضها الحكومة اللبنانية حاليا للحد من تفشي فيروس ” كورونا ” المستجد.وكشفت وهبي في حديث أجرته مع برنامج “منا وجر” المذاع على فضائية “إم تي في لبنان”، عبر برنامج “سكايب” ، أنها تمكث في منزلها منذ 11 مارس/ آذار، الأمر الذي […]

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