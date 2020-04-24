خمس إصابات جديدة بكورونا في النجف

2020/04/24 | 11:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة النجف، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان، ان مختبر الصحة العامة في النجف قام بإجراء 110 فحص لحالات مشتبه بها من بينها 28 نموذجا ضمن خطة المسح العشوائي التي تنفذها الدائرة و30 نموذجا من عينات الحجر في ضيافة الدائرة.واضاف تبين من خلال الفحوصات وجود خمس عينات حاملة للفيروس في مناطق مختلفة من المحافظة وعلى النحو التالي :- - حالتان ملامستان لحالة موجبة مشخصة سابقا في /النجف - الكوفة – حي ميسان - حالة ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في / النجف – المشخاب – راك الحصوة - حالتان مشتبه بهما خاضعتان للتحريات الوبائية الاولى في ناحية القادسية والثانية في ابو صخير وبذلك يكون الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف 301 حالة مؤكدة 221 شفاء 5 حالات وفاة

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