2020/04/24 | 11:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، صورا تظهر شابا من محافظة ميسان قام بتصنيع سيارة صغيرة يتنقل بها من مكان الى اخر .وذكر الناشطون ان ” كرار برهان وهو طالب في السادس الاعدادي استغل فترة حظر التجوال وقام بصناعة سيارة خاصة به بامكاناته الذاتية “.واشار الناشطون الى ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ميسان ..شاب يصنع سيارة بامكاناته الذاتية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ميسان ..شاب يصنع سيارة بامكاناته الذاتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).