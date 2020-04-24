في الذكرى الـ 105 لإبادة الارمن ؛ هل يعتذر الطغاة عن جرائم الإبادة ؟

2020/04/24 | 11:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضر دوملي في صبيحة مثل هذه الصباحات من عام 1915 لم يكن يعرف العشرات من القادة الارمن الذين تم أستدعائهم الى القسطنطينة / أسطنبول الان، انهم سيكون ضحايا الايذان ببدأ هجوم بربري يهدف الى إبادة الارمن من قبل قادة الدولة العثمانية التي كانت على مشارف أنهيارها.في مثل هذا اليوم الـ 24 من …

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