نائب: عرض كابينة الكاظمي للتصويت قد تتم قبل نهاية الشهر الحالي

2020/04/24 | 11:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح عضو مجلس النواب سلام الشمري عرض كابينة المكلف مصطفى الكاظمي للتصويت بجلسة نيابية قبل نهاية الشهر الحالي.وقال الشمري، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الاجتماع الاخير للقوى السياسية مع المكلف وضع النقاط على الحروف والتوافق وصل لمراحله النهائية حول تشكيلته الحكومية للفترة المقبلة”.واضاف، ان “عرض اسماء المرشحين والتوافق على الكثير منها […]

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