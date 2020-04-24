ضعف الشخصية واللباقة .. ماذا ينتظر العراقيون من الكاظمي؟

2020/04/24 | 11:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مالك عبداللطيف لو رجعنا الى الخلف قليلا، وبالتحديد في الفترة التي سبقت تكليف السيد عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، كان السيد مصطفى الكاظمي من اشد المرشحين او المنافسين للزرفي، وحصل ان تم تكليف الزرفي، وانتهت فرص الكاظمي الذي ليس يكن بافضل من الزرفي من حيث الشكوك والتخوفات بارتباطه باجندات اجنبية.لكن بعد فشل المكلف الزرفي بتشكيل […]

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