2020/04/24 | 11:59 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف..تسعة مصابين بكورونا يغادرون مستشفى الحكيم بعد اكتسابهم الشفاء التام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/24 | 11:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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