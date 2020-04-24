كوريا الجنوبية تفرض السوار الإلكتروني على مخالفي قواعد العزل

2020/04/24 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قررت كوريا الجنوبية فرض ارتداء سوار المعصم الإلكتروني على مخالفي قواعد العزل الذاتي ابتداء من يوم 27 أبريل، وفي حال رفض ذلك، سيتم وضع المخالف تحت الحجر الصحي في منشآت محددة.وأوضحت السلطات الصحية اليوم الجمعة، أنها ستفرض ارتداء سوار المعصم الإلكتروني على مخالفي قواعد العزل الذاتي مثل الخروج أثناء العزل وعدم الرد […]

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