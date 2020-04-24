خلية الأزمة النيابية تدعو لإعادة العمل بالحظر التام

2020/04/24 | 12:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت خلية الازمة النيابية، الجمعة، إلى إعادة النظر بحظر التجوال الجزئي وإعادة العمل بالحظر التام خروج المواطنين بأعداد كبيرة دون الالتزام بالتوصيات الوقائية.وقال مقرر الخلية، النائب جواد الموسوي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “نظرا لاكتشاف اعداد كبيرة من المصابين والمشتبه بهم بمرض الكورونا فيرس، وعدم الالتزام بالحظر الصحي الجزئي وخروج المواطنين […]

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