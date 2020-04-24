مسؤول يكشف تفاصيل هجوم” طنيرة” في ديالى

2020/04/24 | 12:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..كشف مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، تفاصيل هجوم ارهابي شنه تنظيم داعش شمال شرق المحافظة.وقال قائممقام قضاء المقدادية وكالة( 45كم شمال شرق بعقوبة) حاتم التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش الارهابي هاجم نقطة مرابطة امنية للحشد العشائري في منطقة طنيرة ضمن قاطع شمال المقدادية ما اسفر عن اسشهاد اثنين من […]

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