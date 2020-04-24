وفاة الاديبة العراقية ناصرة السعدون في العاصمة الاردنية

2020/04/24 | 12:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..توفيت في العاصمة الأردنية، عمان ،الروائية والكاتبة والمترجمة العراقية، ناصرة السعدون بعد صراع طويل مع المرض.ونعت الصحفية العراقية نرمين المفتي الراحلة على صفحتها في موقع الفيسبوك, مشيرة الى أنها تلقت الخبر “فجر اليوم الجمعة أول ايام رمضان”، عبر ابنة الراحلة.ولدت الأديبة العراقية ناصرة السعدون في محافظة واسط، ونالت البكلوريوس في الاقتصاد من […]

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