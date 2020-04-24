18 نصيحة من الصحة العالمية للصائمين في رمضان لمواجهة كورونا: من بينها تجنب التدخين

2020/04/24 | 12:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قدمت منظمة الصحة العالمية 18 نصيحة الى الصائمين في شهر رمضان المبارك لمواجهة مرض كورونا.وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، إن شهر رمضان يتزامن هذا العام ما وجود جائحة فيروس كورونا، ولقضاء هذا الشهر الكريم في صحة وطمأنينة وأمان اتبع الإرشادات التالية: 1.اجعل السلطات الصحية الوطنية مصدرا […]

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