2020/04/24 | 12:15 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف في العراق ، الجمعة، عن تسجيل خمس حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 5 اصابات بكورونا في محافظة النجف الاشرف بالعراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 5 اصابات بكورونا في محافظة النجف الاشرف بالعراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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