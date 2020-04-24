تسجيل 5 اصابات بكورونا في محافظة النجف الاشرف بالعراق

2020/04/24 | 12:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف في العراق ، الجمعة، عن تسجيل خمس حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا....

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