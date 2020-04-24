قضاء في السليمانية يعلن خلوه من “كورونا” ويستأنف نشاطه التجاري

2020/04/24 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ادارة قضاء كلار في كرميان، انتعاش الواقع التجاري عقب خلوه من إصابات بفيروس كورونا.وقال قائممقام القضاء شهاب حاجي احمد، في حديث تابعته “العهد نيوز”، ان مناطق كلار خالية من اصابات كورونا ولم نسجل سوى 300 حالة اشتباه بالمرض،اظهرت نتائج الفحوصات خلوها من الاصابات، مجددا التزام اهالي كلار باجراءات الحظر الجزئي وخطط السلامة المقررة […]

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