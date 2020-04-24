فدعم : المكلف اختار الكابينة المقترحة بحرية

2020/04/24 | 12:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اختار الكابينة الوزارية المقترحة بحرية دون فرض من قبل القوى السياسية.

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