الازمة النيابية تدعو الى إعادة العمل بالحظر الصحي الكامل

2020/04/24 | 12:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت خلية الأزمة النيابية، اليوم الجمعة الى إعادة العمل بالحظر الصحي الكامل والتشديد على الالتزام باجراءات الوقاية.

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