2020/04/24 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعيا لرفض قرار اوبك+.. عضو بالاقتصاد النيابية يقدم مقترحات لتجاوز الازمة الاقتصادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/24 | 12:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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