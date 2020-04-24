نداء استغاثة من أهالي منطقة في بابل لوزير الصحة وقائد الشرطة: إنقذوا الأطفال والنساء وكبار السن

2020/04/24 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بابل

طالب أهالي منطقة الشجيرية، في محافظة بابل، الجمعة 24 نيسان 2020)، وزير الصحة جعفر علاوي، وقيادة شرطة المحافظة، بإرسال فرق طبية للمنطقة لفحص جميع الأهالي، وتطبيق الحجر الكامل للمنطقة، وعدم السماح لأي شخص بالخروج منها.

وقال الشيخ فاضل عبد الله الحديد الشجيري، عن أهالي المنطقة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بالنظر لتزايد الإصابات في (منطقة الشجيرية) القرية العصرية في محافظة بابل، نتوجه إليكم بالاستغاثة لإنقاذ العوائل من النساء والأطفال وكبار السن في هذه المنطقة، لكثرة الإصابات وبالتزايد، حيث وصل عدد الاصابات الى أكثر من 12 مصاباً لحد الآن والعدد بالتزايد لكثرة الملامسات بين ابناء المنطقة".

وأضاف الشجيري: "نطالب وزير الصحة بإرسال الفرق الطبية لفحص أهالي المنطقة، من أجل تشخيص الحالات مبكراً، والقيام بتعفير المنطقة، ونطالب قائد الشرطة بزيادة عدد القوات لحجر المنطقة بالكامل، وعدم السماح لأي شخص بالخروج وتطبيق القانون بالحجر لكافة البيوت"،

وأشار الى أن "أهالي المنطقة تطالب بذلك، لكون عدم وجود قوات كافيه لتطبيق الحجر الصحي الكامل، وايضاً عدم وجود مفارز طبية او إسعافات لنقل المصابين".

وناشد "خلية الأزمة الاهتمام بالموضوع بأقصى ما يمكن قبل فوات الأوان، مما يسبب انتشار المرض وعدم السيطرة عليه".





وسجلت محافظة بابل، أمس الخميس، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب بيان الموقف الوبائي اليومي لوزارة الصحة العراقية.

وأعلنت الوزارة، تسجيل 46 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد في قفزة جديدة بالاصابات بعد يوم من تسجيل 28 اصابة فقط بالفيروس.وجاء في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، بحسب بيان للصحة انه " تم فحص (2002) نموذج في كافة المختبرات المختصة عدا مختبرات أقليم كردستان؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 64882 ".وتابع "حيث سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة (46) أصابة في العراق موزعة كالتالي: "بغداد / الرصافة14، بغداد / الكرخ2، مدينة الطب 1 ، النجف الأشرف9، ميسان 1 ، بابل10، البصرة 7 ، المثنى 1 ،صلاح الدين 1 ".واعلن البيان "عدم تسجيل أي وفيات لهذا"، اما حالات الشفاء فكانت "25 حالة، وكما يلي: "السليمانية 4، اربيل 4، النجف 4 ، ديالى1 ، البصرة 8 ، الديوانية 4".ونبه البيان الى ان "مجموع الأصابات الكلي بلغ: 1677، ومجموع الوفيات: 83، ومجموع حالات الشفاء: 1171".

بغداد اليوم - النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الجمعة (24 نيسان 2020)، شفاء 9 مصابين بفايروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "9 من المصابين بفايروس كورونا في محافظة النجف تماثلوا للشفاء التام".

بغداد اليوم- المثنى

أفاد مصدر طبي، في محافظة المثنى، الجمعة (24 نيسان 2020)، بوفاة شخص مصاب بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المحافظة سجلت حالة وفاة لشاب يبلغ من العمر 35 عاماً بعد إصابته بسلالة متطورة من فيروس ك

بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الجمعة (24 نيسان 2020)، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 110 فحوصات مختبرية لحالات مشتبه في إصابتها بالوباء.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نعلن للاخوة المواطنين عن قيام&n

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