الدوري الانكليزي لكرة القدم يرفض اقتراح الاتحاد الاوربي لاستكمال البطولات المحلية

2020/04/24 | 12:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن مديري البريميرليج يرفضون الاقتراح البديل الذي طرحه الاتحاد الأوروبي لاستكمال الدوريات المحلية.وكان اليويفا تمسك بضرورة استكمال البطولات المحلية بشكل طبيعي، لكن في حالة وجود أسباب تمنع ذلك، يجب إكمال البطولات بصيغة أخرى مثل إقامة تصفيات لتحديد الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.كما منح اليويفا […]

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