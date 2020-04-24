فرض إجراءات مشددة بمدينة هاربين الصينية بعد تجدد المخاوف من موجة جديدة من كورونا

2020/04/24 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت السلطات الصينية، اغلاق مدينة “هاربين” بعد تجدد المخاوف بشأن ظهور موجة جديدة من وباء كورونا فيها.

وبدأت السلطات بفرض إجراءات منع دخول وخروج المواطنين من وإلى المدينة التي يقطنها عشرة ملايين شخص، والتي تعتبر اكبر مدن إقليم “هيلونغ جيانغ ” شمال شرقي البلاد، وعلى الحدود مع روسيا، بعد ان سجلت الجهات أكثر من خمسمئة إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى شروع السلطات بفرض الحجر الصحي لمدة ثمانية وعشرين يوما على كل زائر جديد للمدينة.

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