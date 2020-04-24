ترمب مهنئا المسلمين: الأشهر الماضية أظهرت للعالم أهمية الصلاة بالأوقات الصعبة

2020/04/24 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسالة تهنئة للمسلمين في العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونشر الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، رسالة التهنئة التي خاطب من خلالها ترمب المسلمين في الولايات المتحدة قائلا ان العالم أدرك في الأشهر الماضية أهمية الصلاة، مضيفا ان شهر رمضان يعتبر للملايين في أنحاء العالم، فرصة لتجديد إيمانهم من خلال الصيام والصلاة والتأمل وقراءة القرآن والقيام بالأعمال الخيرية، التي تتماشى بشكل وثيق مع قيم السلام والمحبة والرأفة وحب الآخرين واحترامهم، وهي القيم العالمية التي تعزيزها العقيدة الإسلامية، على حد تعبيره.

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