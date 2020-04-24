النجف..تسعة مصابين بكورونا يغادرون المستشفى بعد الشفاء التام

2020/04/24 | 12:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، شفاء 9 مصابين بفايروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان ، إن "9 من المصابين بفايروس كورونا في محافظة النجف تماثلوا للشفاء التام".وأضافت انه "بعد اكتسابهم الشفاء غادروا مستشفى الحكيم العام في المحافظة".

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