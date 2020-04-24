الأمم المتحدة تطلق التحذيرات بشأن مخيّم الركبان في سوريا

2020/04/24 | 12:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت منظمة الأمم المتحدة من خطر يحيط بمخيّم #الركبان للاجئين السوريين على الحدود السوريّة الأردنيّة، وذلك بسبب عدم وصول المواد الغذائيّة والطبيّة إلى المخيّم.وقال “ديفيد سوانسون” عضو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة: «لا…

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