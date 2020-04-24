مراقبون: انقسام يفكك الحشد الشعبي بعد اوامر بفك ارتباط اربعة الوية

2020/04/24 | 12:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال مراقبون ان بوادر انقسام في «الحشد الشعبي» العراقي، بدات بعد أوامر رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، بفك أربعة ألوية ارتباطها وإلحاقها بالقوات العراقية.وانسحبت أربع فصائل مسلحة بشكل رسمي من هيئة الحشد الشعبي في العراق، وانضمت إلى القوات الخاصة.والألوية الأربعة هي «لواء أنصار المرجعية» و«فرقة العباس القتالية» و«فرقة القتالية» و«لواء علي الأكبر».ويرى المراقبون،بحسب وسائل اعلام عربية ، أن هذا القرار الرسمي وضع النقاط على الحروف، وقلّص بشكل كبير من طموحات الفصائل الراغبة بأن تكون للحشد الشعبي خصوصية وسلطة منفردة لا تقل عن وزارتي الدفاع والداخلية، لاسيما وأن هذا الملف جاء في ظل مرحلة سياسية حساسة يمر بها العراق، تتمثل بتكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تشكيل الحكومة المقبلة، والذي لا تستسيغه بعض الفصائل.واكدوا ان بعض الفصائل المسلحة خسرت أخيراً التأييد من قوى سياسية بعد تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، ما تسبب في خلق شرخ في الإجماع السياسي على رفض قبول ترشيح الكاظمي.

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