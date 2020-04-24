الحشد الشعبي يفتتح ثاني مستشفى بإسم الشهيد المهندس لمواجهة كورونا في محافظة المثنى

2020/04/24 | 12:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الحشد الشعبي، الجمعة، ثاني مستشفى بإسم الشهيد القائد أبو مهدي المهندس في مدينة السماوة بمحافظة المثنى لعلاج المرضى المصابين بفايروس كورونا.وافتتح الحشد الشعبي يوم 11نيسان 2020 مستشفى باسم القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس في محافظة المثنى لعلاج المرضى المصابين بفايروس كورونا.

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