دعوة عاجلة لإعادة حظر التجوال الخاص بفيروس كورونا في العراق

2020/04/24 | 12:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا الدكتور جواد الموسوي مقرر خلية الازمة النيابية وعضو لجنة الصحة والبيئة النيابية الى اعادة فرض حظر التجوال.وقال الموسوي في حديث ورد لشفق نيوز، "ادعو لإعادة النظر بقرار فتح الحظر جزئيا واعادة العمل بالحظر الصحي الكامل والتشديد على الالتزام باجراءات الوقاية والحماية الصحية.واضاف ان هذا يأتي بعد اكتشاف اعداد كبيرة من المصابين والمشتبه بهم بفيروس كورونا، ونتيجة عدم الالتزام بالحظر الصحي الجزئي وخروج المواطنين باعداد كبيرة بدون الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية وسياسة التباعد بين الاشخاص.واكد على ان يكون الحظر الجزئي بفترة لاتتجاوز اليومين اسبوعيا مع الالتزام الكامل بتعليمات وزارة الصحة للحماية والوقاية الصحية.وسبق أن عبرت منظمة الصحة العالمية في العراق، عن قلقها من تصرفات بعض المواطنين في اثناء الرفع الجزئي لحظر التجوال، وفيما دعتهم الى الالتزام بالتعليمات الصحية، حذرت من اعادة الحظر الكامل للتجوال في حالة عدم الالتزام.وقالت المنظمة في بيان تلقت شفق نيوز نسخة منه "تعرب منظمة الصحة العالمية في العراق عن قلقها البالغ من تصرفات بعض المواطنين في اثناء الرفع الجزئي لحظر التجوال"، داعية إياهم "الى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية وتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة".وشددت على "ضرورة تجنب التجمعات والحفاظ على التباعد الاجتماعي الذي مكن العاملين الصحيين العراقيين من السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد حتى الان"، محذرة من ان "مخالفة هذه الإجراءات قد تؤدي الى اعادة تفعيل الحظر الكامل للتجوال".وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، يوم الأحد 19 نيسان الجاري، رفع حظر التجوال في شهر رمضان من السادسة صباحا لغاية السابعة مساءً، وفرض غرامة قدرها 50 الف دينار لغير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، فيما حذرت وزارة الصحة العراقية من زيادة سريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، نتيجة كسر حظر التجوال الذي أدى إلى اكتظاظ الطرق العامة بالسيارات والدراجات وفتح كثير من المحال التجارية والاسواق.ونوهت الوزارة بالتحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشكل متكرر في خطورة تخفيف الإجراءات الصحية المتخذة للسيطرة على الوباء قبل التأكد من السيطرة التامة على انتشاره.

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