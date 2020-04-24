ديالى تكشف تداعيات ازمة السكن في خلق 3 مشاكل متداخلة ببعقوبة

2020/04/24 | 12:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اكد مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، بان تداعيات ازمة السكن خلقت 3 مشاكل متداخلة في بعقوبة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” بعقوبة تعاني من ازمة سكن خانقة وهي بامس الحاجة لبناء 5 الاف وحدة جديدة لانهاء الجزء الطارى من الازمة وايقاف مسلسل تجريف البساتين والاراضي الزراعية الذي […]

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