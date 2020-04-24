الحشد الشعبي: امريكا تقف وراء ارتفاع وتيرة الهجمات الارهابية الاخيرة

2020/04/24 | 12:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اكد مسؤول اعلام الحشد الشعبي في ديالى صادق الحسيني، الجمعة، بان امريكا تقف وراء ارتفاع وتيرة الهجمات الارهابية الاخيرة في المحافظة.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ماتبقى من فلول داعش الارهابي الذين تم دعمها ونقلها من قبل امريكا في ديالى وغيرها من المحافظات تقف وراء ارتفاع وتيرة الهجمات في الاونة الاخيرة […]

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