صحة النجف: تماثل تسع حالات مصابة بكورونا للشفاء

2020/04/24 | 12:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف اليوم الجمعة، عن تماثل تسع حالات مصابة بكورونا للشفاء.وذكر بيان لدائرة الصحة وتلقته وكالة صدى، أنه”تم تماثل تسع حالات مصابةبكورونا للشفاء وخروجهم من مستشفى الحكيم العام”.وكانت دائرة صحة النجف قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بكورونا بالمحافظة.

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