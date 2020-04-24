بعد حالة وفاة جديدة بالمثنى.. تحذيرات من

2020/04/24 | 12:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت أعراض "النوع الأوروبي" لفيروس كورونا على بعض المصابين (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

سجلت محافظة المثنى حالة وفاة جديدة بفيروس كورنا، فيما حذر مدير صحة المحافظة من دخول الفيروس المعروف بـ"النوع الأوروبي" للمحافظة.

قال رئيس خلية الأزمة في محافظة المثنى، أحمد منفي، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "أحد المصابين بفيروس كورونا وهو شاب يعاني من العجز الكلوي توفي اليوم"، مبينًا أن"هذه هي حالة الوفاة الثانية التي تشهدها المحافظة جراء الإصابة بفيروس كورونا".

من جانبه، حذر مدير عام صحة المثنى عون المالكي من دخول فيروس كورونا المعروف بالنوع الأوروبي الأشد خطورة للمحافظة" لافتًا الى أن "هذا النوع من الفيروس ظهرت أعراضه على المصابين مؤخرًا".

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