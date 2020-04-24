2020/04/24 | 12:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشف النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، عن دخول المفاوضات مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إلى المراحل النهائية، مرجحًا عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية قبل نهاية نيسان/أبريل الجاري.

قال الشمري ببيان صادر في 24 نيسان/أبريل وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الاجتماع الأخير للقوى السياسية مع المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي وضع النقاط على الحروف والتوافق وصل لمراحله النهائية حول تشكيلته الحكومية للفترة المقبلة".

أضاف الشمري أن "عرض أسماء المرشحين والتوافق على الكثير منها، خطوة مهمة للإسراع بالتصويت والانتهاء من هذا الملف والتركيز على الملفات المهمة الأخرى التي ينتظر الشعب تنفيذها".

وشدد الشمري على ضرورة أن "تعي الكتل السياسية حساسية الوضع الحالي وعدم تحمليه إخفاقًا جديدًا بهذا الملف خاصة وأن كثرة تسمية المكلفين دون نتائج ملموسة، هو إضعاف للعملية السياسية في البلاد".

اقرأ/ي أيضًا:

سائرون عن كابينة الكاظمي المسربة: يصعب تمريرها

نبذة عن كابينة الكاظمي المسربة..



غضب سني وتعليق أول من تحالف العامري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون يعلن وصول المفاوضات حول كابينة الكاظمي للمراحل النهائية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون يعلن وصول المفاوضات حول كابينة الكاظمي للمراحل النهائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).