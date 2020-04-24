نائب يحذر من ارتفاع الهجمات الارهابية في ديالى ويدق ناقوس الخطر

2020/04/24 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

حذر رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب، برهان المعموري، الجمعة (24 نيسان 2020)، من ات...





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