صحة المثنى تحذر من’’سلالة خطيرة’’ لكورونا وتؤكد ظهور أعراضها على المصابين مؤخراً

2020/04/24 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- المثنى

حذر مدير عام صحة محافظة المثنى، عون المالكي، الجمعة (24 يسان 2020)، من’’سلالة خطيرة’’ لفيروس كورونا، فيما أكد ظهور أعراضها على المصابين في المحافظة مؤخراً.

وقال المالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نحذر من دخول فيروس كورونا المعروف بالنوع الأوروبي الأشد خطورة للمحافظة".

واضاف البيان أن "هذا النوع من الفيروس ظهرت أعراضه على المصابين مؤخراً".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي، في محافظة المثنى، الجمعة (24 نيسان 2020)، بوفاة شخص مصاب بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المحافظة سجلت حالة وفاة لشاب يبلغ من العمر 35 عاماً بعد إصابته بسلالة متطورة من فيروس كورونا".

بغداد اليوم-بابل

أعلنت خلية الأزمة في محافظة بابل، الجمعة (24 نيسان 2020)، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد في المحافظة،فيما أوضحت عدد الإصابات الكلي وعدد حالات الشفاء والوفيات.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الموق

بغداد اليوم-بابل

طالب أهالي منطقة الشجيرية، في محافظة بابل، الجمعة 24 نيسان 2020)، وزير الصحة جعفر علاوي، وقيادة شرطة المحافظة، بإرسال فرق طبية للمنطقة لفحص جميع الأهالي، وتطبيق الحجر الكامل للمنطقة، وعدم السماح لأي شخص بالخروج منها.

وقال الشيخ

بغداد اليوم - النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الجمعة (24 نيسان 2020)، شفاء 9 مصابين بفايروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "9 من المصابين بفايروس كورونا في محافظة النجف تماثلوا للشفاء التام".

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