صفعة على قفا المطالبين بتطبيق الشريعة الشيطانية - أحمد صبحى منصور

2020/04/24 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور نموذج لتطبيق الشريعة السُّنية في عصر السلطان المتدين ( المؤيد شيخ ) مقدمة 1 ـ بدأ التطبيق العملى للشريعة الشيطانية بالحديد والنار في خلافة أبى بكر في حرب الردة ضد من رفض دفع ( الزكاة اليه ) ثم في الفتوحات ، وفوق أشلاء القتلى وفى بحور الدماء تأسست الخلافة الشيطانية بشريعتها ، ولا تزال بحارها الدموية حتى الآن في تطبيقات أكابر المجرمين في دول المحمديين .2 ـ التدوين لهذه الشريعة الشيطانية ......





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