تطور سلاح الطيران السوفيتي في عهد الزعيم ستالين - جاسم محمد كاظم

2020/04/24 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_محمد_كاظم تطور سلاح الطيران السوفيتي في عهد الزعيم ستالين حين نقراء مذكرات الطيارين السوفيت ممن عاصروا فجر أكتوبر بإمعان وتركيز لما بين الأسطر نرى حجم التطور الكبير الذي قفزت بة الصناعة مع ظهور الاتحاد السوفيتي وما لحقه من تطور هائل في كافة المجالات التقنية والصحية والتعليمية والعسكرية في فترة قياسية لا تتجاوز ال20 سنة نستنتج من هذا حجم الدور الهائل الذي لعبة ......





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