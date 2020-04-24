ألشيخية - ألبابية والبهائية - 5- قرة ألعين - كامل علي

2020/04/24 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_علي مصير الباب وقرة العين:في 9 تموز من عام 1850 م اعدم الباب في تبريز بناء على فتاوي صدرت من علماء تلك المدينة، وكان عمر الباب يوم إعدامه احدى وثلاثين سنة قمرية وسبعة اشهر وسبعة وعشرون يوما.



إن جثتي القتيلين ( الباب وصاحبه محمد علي الزنوزي ) نقلتا من ساحة المعسكر الذي اعدم فيه الى خندق في خارج المدينة فصورها قنصل روسيا في تبريز ثم نقل الى مقام إمام معصومه قوم.



وبعد وفاة بهاء ألله نقل المرزا عبدالك ......





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