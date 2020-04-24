2020/04/24 | 12:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

شهدت حصيلة الإصابات بكورونا في إندونيسيا، اليوم الجمعة، أكبر ارتفاع يومي، بتسجيل 436 إصابة جديدة، وأصبح مجموع الإصابات 8211.

وأعلن مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، عن وفاة 42 مصابا بكورونا خلال آخر 24 ساعة، وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 689 وفاة، أي أكبر معدل في المنطقة.

في الوقت نفسه، تجاوزت حصيلة الإصابات بكورونا في الفلبين اليوم عتبة الـ7000 وبلغت 7192 حالة، بتسجيل السلطات 211 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 15 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا خلال اليوم الأخير وأصبح إجمالي عدد الوفيات 477، فيما ارتفع عدد المتعافين بـ40 حالة شفاء جديدة إلى 762 شخصا.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل وفاة و88 إصابة جديدة بكورونا منذ أمس، وأصبح العدد الإجمالي 96 وفاة و5691 إصابة.

وعلى الرغم من أن ماليزيا كانت أصلا أكبر بؤرة للفيروس في المنطقة، تراجعت وتيرة الوباء هناك وتقل حصيلة الإصابات اليومية لليوم الثامن على التوالي عن المائة حالة.

وفي تايلاند، ارتفع عدد الإصابات بكورونا منذ أمس بـ15 حالة جديدة اثنتان منها مجهولتا مصدر، دون تسجيل وفيات جديدة ناجمعة عن الوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع قياسي بإصابات كورونا في إندونيسيا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع قياسي بإصابات كورونا في إندونيسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).