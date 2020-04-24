نائب عن الحكمة: الكاظمي اختار الكابينة المقترحة بحرية

2020/04/24 | 12:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية، حسن فدعم، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اختار الكابينة الوزارية المقترحة بحرية دون فرض من قبل القوى السياسية.

وقال فدعم في تصريح صحفي، إن "الأسماء التي وردت في الكابينة الحكومية المقترحة تم اختيارها من قبل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي".

وأضاف أن "الكابينة المقترحة مرضية بشكل عام والخلافات بشأنها يمكن تغييرها داخل مجلس النواب".

وأشار الى أن "كتلة الحكمة خولت رئيس الوزراء المكلف باختيار كابينته بنفسه وليس لديها نية لتغيير هذا التخويل"، مشدد على أن "كتلته لم ترشح أي اسم في حكومة الكاظمي وأنها ملتزمة بتخويلها وداعمة للحكومة الجديدة".

ودعا فدعم الى "أهمية إعطاء الشباب فرصة في تولي المناصب الحكومة" مؤكداً أن "هناك كفاءات شبابية كبيرة هم أولى بتولي المناصب لما لديهم من خبرة في مواكبة ظروف العراق المتعددة".

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