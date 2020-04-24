نقيب الصحفيين العراقيين اللامي يهنئ الشعب العراقي والامتين العربية والاسلامية والاسرة الصحفية بحلول شهر رمضان المبارك

2020/04/24 | 12:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي الشعب العراقي والأمتين العربية والإسلامية والاسرة الصحفية بحلول شهر رمضان المبارك .وقال اللامي في تهنئته وتابعته وكالة صدى، ” بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أتقدم باحر التهاني و أعطر التبريكات الى الشعب العراقي الكريم والأمتين الإسلامية والعربية ،والاسرة الصحفية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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