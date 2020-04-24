نائب يدعو لعدم منح القوى السياسية الكردية وزارات سيادية بالحكومة المقبلة

2020/04/24 | 12:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب كريم عليوي، لعدم منح القوى السياسية الكردية وزارة سيادية بالحكومة المقبلة، لحين تشريع قوانين من قبل مجلس النواب تنظم العلاقة والشراكة الحقيقية في القضايا المصيرية المرتبطة بعمل تلك الوزارات كقانون النفط والغاز والقوانين المرتبطة بالعمل الخارجي والتخطيط الستراتيجي وتوزيع الثروات> وقال عليوي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن تجاربنا […]

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