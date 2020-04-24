2020/04/24 | 13:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب برهان المعموري اليوم الجمعة من اتساع رقعة الهجمات الارهابية في المحافظة ، داعياً إلى تكثيف عمل الأجهزة الاستخبارية.وقال المعموري، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “تعتبر محافظة ديالى من المحافظات ذات الخصوصية الأمنية لما تتمتع به من موقع جغرافي حساس كونها تربط العاصمة بغداد بالمحافظات الشمالية”، مبيناً أن “الأحداث الأمنية التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ديالى يحذر من اتساع رقعة الهجمات الارهابية في المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ديالى يحذر من اتساع رقعة الهجمات الارهابية في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).