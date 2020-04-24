أمريكا تسجل أكثر من 3000 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/04/24 | 13:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة شهدت خلال اليوم الماضي 3176 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في الولايات المتحدة إثر إصابتهم بالفيروس إلى 49 ألفاً و759، لكن آخر بيانات جامعة هوبكنز الامريكية تظهر أن هذه الحصيلة شهدت ارتفاعا جديدا وبلغت حتى الآن 49 ألفاً و963 حالة وفاة.

وتمثل هذه الأرقام ثالث أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي كورونا في الولايات المتحدة.

وسجل الرقمان القياسيان الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي، أي 4591 و3856 وفاة على التوالي، لكن تلك الأرقام تضم على الأرجح حالات مفترضة لم يتم إحصاؤها بعد.

وتتصدر الولايات المتحدة بفارق هائل قائمة دول العالم الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات، وسجلت هناك بشكل عام أكثر من 869 ألف إصابة بالوباء، وقد تكون الحصيلة الحقيقية أكبر بكثير نظرا لنقص عمليات الفحص.

وعلى الرغم من هذه الأرقام المخيفة، تستعد بعض الولايات الأمريكية مثل جورجيا وتكساس لتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس وإعادة افتتاح بعض المشاريع.

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