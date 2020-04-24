قطر تسجل 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى أكثر من 8 آلاف

2020/04/24 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة (24 نيسان 2020)، تسجيل 761 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عربية، أن وزارة الصحة القطرية وزارة الصحة القطرية سجلت 761 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

واضاف أن إجمالي حالات الشفاء وصلت إلى 809.

بغداد اليوم-بابل

أعلنت خلية الأزمة في محافظة بابل، الجمعة (24 نيسان 2020)، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد في المحافظة،فيما أوضحت عدد الإصابات الكلي وعدد حالات الشفاء والوفيات.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الموق

بغداد اليوم- المثنى

حذر مدير عام صحة محافظة المثنى، عون المالكي، الجمعة (24 يسان 2020)، من’’سلالة خطيرة’’ لفيروس كورونا، فيما أكد ظهور أعراضها على المصابين في المحافظة مؤخراً.

وقال المالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم-بابل

طالب أهالي منطقة الشجيرية، في محافظة بابل، الجمعة 24 نيسان 2020)، وزير الصحة جعفر علاوي، وقيادة شرطة المحافظة، بإرسال فرق طبية للمنطقة لفحص جميع الأهالي، وتطبيق الحجر الكامل للمنطقة، وعدم السماح لأي شخص بالخروج منها.

وقال الشيخ

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