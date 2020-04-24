التحالف العربي بقيادة السعودية يمدد اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر

2020/04/24 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، الجمعة (24 نيسان 2020)، تمديد وقف إطلاق النار في اليمن ...





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