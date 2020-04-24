الإعلام البريطاني يؤكد شفاء رئيس الوزراء جونسون وعودته لممارسة عمله يوم الإثنين المقبل

2020/04/24 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل اعلام بريطانية، عن قرب عودة رئيس الوزراء بوريس جونسون الى ممارسة مهام عمله بعد تعافيه من الاصالة بفيروس كورونا.

وذكر الإعلام البريطاني ان جونسون سيعود للعمل يوم الإثنين المقبل، السابع والعشرين من الشهر الجاري، بعد فترة الانقطاع التي بدأت مع إعلانه الإصابة بعدوى الفيروس نهاية شهر آذار الماضي، وخضوعه للحجر الصحي، ونقله لاحقا إلى العناية المركزة عقب أنباء عن تدهور حالته الصحية.

من جهته أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه شعر بالدهشة أثناء اجرائه اتصالا هاتفيا مع جونسون، من حالته الصحية الممتازة، على حد وصفه، واستعداده للعودة إلى العمل بطاقة كبيرة.

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