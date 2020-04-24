مدير صحة الرصافة : سيتم العودة إلى الحظر الشامل في حال ارتفاع إصابات كورونا

2020/04/24 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير دائرة صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، أن العراق حالياً في مرحلة الاستقرار الوبائي، فيما أشار الى إمكانية ارتفاع الإصابات من جديد.

وقال الساعدي في تصريح إن هدف الحظر الجزئي هو إعادة الحركة المالية في السوق والمصارف والعمل ببعض الوزارات والاعمال الضرورية فقط، مضيفا أن أي ارتفاع في اعداد الإصابات بفيروس كورونا سيترتب عليه مراجعة قرار الحظر الجزئي واحتمال عودة الحظر الشامل مرة أخرى حفاظا على سلامة المجتمع.

وحذر الساعدي من التهاون والاسترخاء والاطمئنان الكامل بتطبيق الحظر الجزئي، مبينا بذات الوقت أن البلاد لم تصل حتى الآن للمرحلة الآمنة لتعود الحياة الى طبيعتها.

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