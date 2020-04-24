الفتلاوي : أغلب الكتل السياسية ما زالت مصرة على استحقاقها الانتخابي

2020/04/24 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أن اغلب الكتل السياسية لازالت مصرة على الاستحقاق الانتخابي بحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الفتلاوي في تصريح إن قضية الاستحقاق قد تؤثر على المواقف السياسية إلا انها لن تؤثر على تمرير الحكومة داخل مجلس النواب في جلسة منح الثقة للحكومة.

وأشار الفتلاوي الى أن القوائم المنشورة للكابينة الوزارية على مواقع التواصل ووسائل الاعلام غير صحيحة، لافتا الى ان المكلف مصطفى الكاظمي مازال في طور المباحثات مع الأطراف السياسية بشأن التشكيلة الوزارية.

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